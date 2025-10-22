Атомная энергетика США получит плутоний из военных запасов FT: оружейный плутоний из боеголовок может стать топливом для ядерных реакторов

США предложили национальным энергетическим компаниям использовать оружейный плутоний в гражданских целях, передает издание Financial Times. Планируется, что полученный материал будет перерабатываться в ядерное топливо для современных реакторов.

Министерство энергетики во вторник опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны, — сказано в публикации.

Ранее физик-ядерщик Андрей Ожаровский заявил, что на сегодняшний день не существует надежного и окончательного способа утилизации плутония. По его словам, все попытки создать эффективный способ уничтожения элемента пока не принесли результатов.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что сохранение обязательств РФ по соглашению с США по плутонию более неприемлемо. По его словам, в сложившейся ситуации все свидетельствует о прекращении сотрудничества с американцами в рамках соглашения даже с формальной точки зрения.