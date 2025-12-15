Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 17:30

Раскрыты тревожные последствия утерянного десятки лет назад генератора ЦРУ

Инженер Ожаровский: утерянный ЦРУ плутониевый генератор может быть опасен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Потерянный ЦРУ плутониевый генератор в Гималаях представляет серьезную угрозу, заявил NEWS.ru инженер-физик и эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский. По его словам, существует вероятность разрушения контейнера, содержащего радиоактивный металл.

Американский РИТЭГ содержал плутоний для того, чтобы довольно долго функционировать. И как любой другой прибор, содержащий радиоактивные материалы, представляет опасность. Радиоактивные вещества, конечно, изначально были в контейнере. Их на гору тащили альпинисты, то есть от них сильного излучения быть не должно, но за десятки лет любой контейнер, находящийся в окружающей среде, может поржаветь, разрушиться, и тогда радиоактивные вещества попадут в окружающую среду, — пояснил Ожаровский.

Он подчеркнул, что наихудший сценарий — если радиоактивная капсула, способная растопить лед, окажется в реке. По словам инженера, в таком случае возникнут серьезные проблемы для людей, использующих эту воду, так как она будет загрязнена опасными изотопами плутония. Эксперт также предположил, что китайская или индийская разведки могли уже заполучить это оборудование, поскольку плутоний не является общедоступным материалом.

Речь идет об устройстве получения электрического тока, о термоэлектрическом генераторе. Смысл там очень простой. Есть термоэлектрический эффект. Если одно соединение проводков нагреть, другое охладить, то можно получить довольно небольшое, но напряжение. Сам этот эффект термоэлектрический известен очень давно и не имеет никакой связи с радиоактивными веществами. Есть такое свойство радиоактивных веществ — нагреваться. И за счет этого тепла в данном случае они собирались поддерживать работу разведывательной аппаратуры, — добавил Ожаровский.

Ранее сообщалось, что плутониевый генератор, который ЦРУ потеряло в 1965 году во время секретной операции в Гималаях, может загрязнить воды Ганга — ключевой реки для сотен миллионов людей. Также он может стать материалом для создания грязной атомной бомбы. Власти США до сих пор не дают официальных комментариев, что затрудняет оценку реального риска.

ЦРУ
США
плутоний
Гималаи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме готовят хорошие новости для добровольцев СВО
Сийярто разоблачил планы ЕС на Украину и пообещал помешать им
Педофилу-убийце скостили 2 года: экс-следователь спал с юными проститутками
Экс-депутат обманул бойца СВО и услышал суровый приговор
«Обезумевшие»: депутат о планах Германии увеличить число военных на Украине
Врач перечислила риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Раскрыты жуткие детали убийства режиссера Райнера и его жены
Умеров раскрыл ожидания Киева от переговоров с США
Поджигательницу машины СК России внесли в перечень террористов
Путин положил начало экспедициям по Донбассу
«Последняя карта»: раскрыт главный мотив аферы ЕС с российскими активами
В США рассказали о трудностях пилотов «летающих холодильников»
Путин поручил разработать единую линейку школьных учебников по географии
Письма Деду Морозу, операция, конфликт с Первым каналом: как живет Чумаков
«Абсолютная лажа»: военэксперт о подготовке ВСУ к наступлению на Купянск
Термин «слоп» стал словом года
Путин утвердил правовой статус Российского Красного Креста
Лавров раскрыл, для чего Европа использует украинский конфликт
Путин продлил на год полномочия правительства по противодействию санкциям
Росгвардейцы нашли напавшего на учительницу девятиклассника на полу
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.