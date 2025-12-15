Раскрыты тревожные последствия утерянного десятки лет назад генератора ЦРУ

Потерянный ЦРУ плутониевый генератор в Гималаях представляет серьезную угрозу, заявил NEWS.ru инженер-физик и эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский. По его словам, существует вероятность разрушения контейнера, содержащего радиоактивный металл.

Американский РИТЭГ содержал плутоний для того, чтобы довольно долго функционировать. И как любой другой прибор, содержащий радиоактивные материалы, представляет опасность. Радиоактивные вещества, конечно, изначально были в контейнере. Их на гору тащили альпинисты, то есть от них сильного излучения быть не должно, но за десятки лет любой контейнер, находящийся в окружающей среде, может поржаветь, разрушиться, и тогда радиоактивные вещества попадут в окружающую среду, — пояснил Ожаровский.

Он подчеркнул, что наихудший сценарий — если радиоактивная капсула, способная растопить лед, окажется в реке. По словам инженера, в таком случае возникнут серьезные проблемы для людей, использующих эту воду, так как она будет загрязнена опасными изотопами плутония. Эксперт также предположил, что китайская или индийская разведки могли уже заполучить это оборудование, поскольку плутоний не является общедоступным материалом.

Речь идет об устройстве получения электрического тока, о термоэлектрическом генераторе. Смысл там очень простой. Есть термоэлектрический эффект. Если одно соединение проводков нагреть, другое охладить, то можно получить довольно небольшое, но напряжение. Сам этот эффект термоэлектрический известен очень давно и не имеет никакой связи с радиоактивными веществами. Есть такое свойство радиоактивных веществ — нагреваться. И за счет этого тепла в данном случае они собирались поддерживать работу разведывательной аппаратуры, — добавил Ожаровский.

Ранее сообщалось, что плутониевый генератор, который ЦРУ потеряло в 1965 году во время секретной операции в Гималаях, может загрязнить воды Ганга — ключевой реки для сотен миллионов людей. Также он может стать материалом для создания грязной атомной бомбы. Власти США до сих пор не дают официальных комментариев, что затрудняет оценку реального риска.