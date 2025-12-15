«Грязная бомба»: утерянный ЦРУ генератор угрожает сотням миллионов людей

Плутониевый генератор, потерянный ЦРУ в 1965 году в ходе секретной операции в Гималаях, может стать источником загрязнения вод Ганга — важнейшей реки для сотен миллионов людей, или послужить средством создания грязной атомной бомбы, пишет The New York Times. Журналисты отметили, что власти США все еще молчат по поводу произошедшего, из-за чего реальный риск оценить трудно.

Они до сих пор отказываются признать, что что-либо вообще произошло. <…> Неясно, насколько это будет опасно. Однако ядерные элементы могут ​​быть найдены и использованы для создания «грязной бомбы», — констатировал автор материала.

Ранее стало известно, что ЦРУ в 1965 году потеряли в Гималаях генератор на плутонии. Журналисты отметили, что устройство использовалось в шпионской операции против Китая. Альпинисты, отобранные ЦРУ, должны были установить на вершине Нанда-Деви оборудование для перехвата сигналов во время ракетных испытаний. Группа уже почти поднялась на вершину, но попала в сильную бурю и была вынуждена спуститься обратно. При этом антенну, кабели и портативный генератор на плутонии-238 они оставили на горе. Через год они вернулись, но генератора на месте уже не было.

