15 декабря 2025 в 03:16

«Грязная бомба»: утерянный ЦРУ генератор угрожает сотням миллионов людей

NYT: потерянное США в 1965 году ядерное устройство угрожает жителям Индии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Плутониевый генератор, потерянный ЦРУ в 1965 году в ходе секретной операции в Гималаях, может стать источником загрязнения вод Ганга — важнейшей реки для сотен миллионов людей, или послужить средством создания грязной атомной бомбы, пишет The New York Times. Журналисты отметили, что власти США все еще молчат по поводу произошедшего, из-за чего реальный риск оценить трудно.

Они до сих пор отказываются признать, что что-либо вообще произошло. <…> Неясно, насколько это будет опасно. Однако ядерные элементы могут ​​быть найдены и использованы для создания «грязной бомбы», — констатировал автор материала.

Ранее стало известно, что ЦРУ в 1965 году потеряли в Гималаях генератор на плутонии. Журналисты отметили, что устройство использовалось в шпионской операции против Китая. Альпинисты, отобранные ЦРУ, должны были установить на вершине Нанда-Деви оборудование для перехвата сигналов во время ракетных испытаний. Группа уже почти поднялась на вершину, но попала в сильную бурю и была вынуждена спуститься обратно. При этом антенну, кабели и портативный генератор на плутонии-238 они оставили на горе. Через год они вернулись, но генератора на месте уже не было.

Тем временем нижняя палата Конгресса США утвердила проект военного бюджета на 2026 финансовый год. Утвержденная сумма в $901 млрд превышает запрос администрации президента и стала результатом компромисса между позициями палаты представителей и сената. За законопроект проголосовали 312 конгрессменов, против выступили 112.

