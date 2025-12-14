США потеряли радиоактивный генератор в Гималаях NYT: США потеряли радиоактивный генератор в Гималаях во время слежки за КНР

ЦРУ США в 1965 году потеряло в Гималаях генератор на плутонии, сообщает The New York Times. Журналисты отметили, что устройство использовалось в шпионской операции против Китая.

В материале сказано, что альпинисты, отобранные ЦРУ, должны были установить на вершине Нанда-Деви оборудование для перехвата сигналов во время ракетных испытаний. Группа уже почти поднялась на вершину, но попала в сильную бурю и была вынуждена спуститься обратно.

При этом антенну, кабели и портативный генератор на плутонии-238 они оставили на горе. Через год они вернулись, но генератора на месте уже не было.

