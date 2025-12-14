Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 22:27

США потеряли радиоактивный генератор в Гималаях

NYT: США потеряли радиоактивный генератор в Гималаях во время слежки за КНР

Фото: : CIA/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

ЦРУ США в 1965 году потеряло в Гималаях генератор на плутонии, сообщает The New York Times. Журналисты отметили, что устройство использовалось в шпионской операции против Китая.

В материале сказано, что альпинисты, отобранные ЦРУ, должны были установить на вершине Нанда-Деви оборудование для перехвата сигналов во время ракетных испытаний. Группа уже почти поднялась на вершину, но попала в сильную бурю и была вынуждена спуститься обратно.

При этом антенну, кабели и портативный генератор на плутонии-238 они оставили на горе. Через год они вернулись, но генератора на месте уже не было.

Ранее нижняя палата Конгресса США утвердила проект военного бюджета на 2026 финансовый год. Утвержденная сумма в $901 млрд превышает запрос администрации президента и стала результатом компромисса между позициями палаты представителей и Сената. За законопроект проголосовали 312 конгрессменов, против выступили 112. В бюджете, в частности, заложены средства для поддержки Украины. Документ теперь ждет рассмотрения в Сенате, а в случае успеха — подписи президента Дональда Трампа.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новая стратегия национальной безопасности США содержит расплывчатые положения о глобальной системе противоракетной обороны «Золотой купол». По ее словам, Москва ожидает от Вашингтона конкретики по учету взаимосвязи стратегических наступательных и оборонительных сил.

ЦРУ
США
Гималаи
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переговоры между украинской и американской делегациями завершились
В работу аэропортов Москвы и области ввели ограничения
Дочь от Раппопорт, Голливуд, запрет на Украине: как живет Колокольников
Трамп в шутку пожаловался на Меланию
«Украина — черная дыра»: Фицо рассказал, куда пропадают миллиарды евро ЕС
Знаменитый российский композитор умер в США
Силы ПВО сбили более 70 украинских БПЛА за три часа
В подмосковной Рузе загорелся ресторан на площади 400 квадратных метров
Эксперт раскрыла секрет долгой свежести новогоднего лапника в доме
Российская делегация прилетела в Вашингтон на встречу шерп G20
Стало известно о новых жертвах среди мирных жителей от атак ВСУ в ДНР
США потеряли радиоактивный генератор в Гималаях
Школьный автобус с детьми сорвался в пропасть
Волгоградский аэропорт изменил режим работы ради безопасности
Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах
Названо имя лучшей теннисистки России
В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА
Мерц покинул переговоры США и Украины в Берлине после короткого приветствия
ПВО отразила попытку атаки дронов ВСУ на восемь регионов России
Россиянка пострадала во время атаки дрона ВСУ на автомобиль
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.