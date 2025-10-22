«Прилетел в башню»: экипаж танка 15 часов отбивался от обстрелов ВСУ

Военнослужащие танкового батальона Южного военного округа во время выполнения боевой задачи попали под огонь ВСУ — их техника была поражена противотанковой ракетой, заявил в беседе с РИА Новости старший механик-водитель с позывным Колючий. По его словам, экипаж оказался под обстрелом и почти 15 часов провел под горящим танком.

Где-то посередине поля по нам прилетел ПТУР (противотанковая управляемая ракета. — NEWS.ru) в башню. Танк загорелся. Командир танка был ранен. Я тоже. Мы 15 часов с ним пролежали под танком, потом только смогли выйти оттуда, — рассказал боец.

Он отметил, что противник применял FPV-дроны и сбрасывал боеприпасы на поврежденную машину. Только ближе к вечеру экипажу удалось выбраться и покинуть поле боя. За проявленные мужество и стойкость механик-водитель был удостоен медали «За отвагу».

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступление в Харьковской области и продвигаются к Синельниково в районе реки Волчья. Как подчеркнули военкоры, прорыв стал результатом успешных боевых действий и закрепления позиций у Волчанского маслоэкстракционного завода. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.