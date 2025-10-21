Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 18:09

Стало известно о продвижении ВС России под Харьковом

RusVesna: российские войска ведут наступление к Синельниково

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские войска продолжают наступление в Харьковской области и продвигаются к Синельниково в районе реки Волчья, сообщает в Telegram-канале проект «Военкоры Русской Весны». Прорыв стал результатом успешных боевых действий и закрепления позиций у Волчанского маслоэкстракционного завода. Минобороны данную информацию не комментировало.

По данным проекта, подразделения ВС России ведут зачистку вдоль реки Волчья и развивают наступление со стороны Волчанска. В населенный пункт уже начали проникать диверсионно-разведывательные группы.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении управляемой авиационной бомбы ВСУ и 137 беспилотников за сутки. Ведомство также привело обновленные сводные данные потерь противника с начала СВО, включая уничтоженные самолеты, вертолеты, бронетехнику и артиллерийские системы.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил о возможном продвижении российских войск в Днепропетровскую область для ослабления группировки ВСУ в Херсоне. По его мнению, такое наступление вынудит украинское командование перебрасывать силы. Он также подтвердил практически полное освобождение территории ЛНР и значительные успехи в ДНР, Запорожье и Херсоне.

ВС РФ
ВСУ
Харьковская область
СВО
