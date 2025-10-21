Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:51

«Оптимистичные прогнозы»: военэксперт об освобождении Херсонской области

Военэксперт Марочко: заход РФ в Днепропетровскую область ослабит ВСУ в Херсоне

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военные могут начать продвижение в Днепропетровскую область для ослабления Вооруженных сил Украины в Херсоне, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, такая тактика вынудит украинское командование перебрасывать силы на более сложные участки фронта, что ослабит их оборону в других районах.

Я абсолютно уверен, что мы освободим всю Херсонскую область, поскольку это территория РФ по Конституции. У нас есть возможность продвижения с запада на восток. Сейчас ВС России демонстрируют это в районе Запорожья, мы постепенно продвигаемся в районе Гуляйполя. Думаю, что заход на территорию Днепропетровской области и продвижение на запад также ослабят украинскую группировку, которая находится в Херсонской области. Украинскому командованию нужно перебрасывать силы на более интенсивные участки боестолкновений. Естественно, это ослабляет некоторые участки фронта, — пояснил Марочко.

Он добавил, что позитивная динамика на линии боевого соприкосновения позволяет делать оптимистичные прогнозы. По словам военэксперта, ВС России практически полностью освободили территорию ЛНР.

На данный момент та позитивная динамика, которая присутствует на линии боевого соприкосновения, позволяет делать оптимистичные прогнозы по освобождению наших территорий. Луганская Народная Республика практически полностью взята под контроль. Донецкая Народная Республика освобождена почти на 80%. В Запорожье и Херсоне, конечно, цифры чуть пониже, но, я думаю, мы подправим их в краткосрочной перспективе, — резюмировал Марочко.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что российские войска могут полностью освободить Донецкую Народную Республику до весны 2026 года. По его мнению, РФ придется занимать Донбасс военным, а не дипломатическим путем. Так он прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского вывести войска из региона в обмен на мирные переговоры.

СВО
ВСУ
Украина
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
