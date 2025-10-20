Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 16:14

Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР

Военэксперт Дандыкин: ВС России могут полностью освободить ДНР к весне 2026 года

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска могут полностью освободить Донецкую Народную Республику до весны 2026 года, полагает военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, которое приводит «Ридус», России придется занимать Донбасс военным, а не дипломатическим путем. Так он прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского вывести войска из региона в обмен на мирные переговоры.

У Зеленского и его окружения есть два варианта: либо они соглашаются на условия России и оставляют ДНР, либо мы идем дальше. Судя по всему, придется занимать Донбасс военным путем. Надеюсь, до весны следующего года Российская армия справится с данной задачей. Возможно, и раньше, — считает Дандыкин.

Он также назвал неважным положением Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения. Эксперт заявил, что ради обороны Донбасса украинской армии приходится оголять другие участки фронта и перебрасывать силы из-под Харькова и Днепра. Тем временем российские войска, обратил внимание Дандыкин, все равно постепенно охватывают «последний бастион ВСУ в ДНР» — Краматорскую агломерацию.

Ранее сообщалось, что представители команды президента США Дональда Трампа во время встречи в Вашингтоне с украинским главой Владимиром Зеленским требовали от Киева вывести войска из Донбасса. По данным источников, американская сторона ссылалась на то, что эти территории закреплены за Россией в ее конституции.

