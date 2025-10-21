Российская армия перехватила умную бомбу ВСУ

Вооруженные силы России сбили управляемую авиационную бомбу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в рамках сводки 21 октября. По данным ведомства, противник сбросил ее на территорию страны, но дежурные средства ПВО предотвратили падение умной бомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напомнили, что всего с начала проведения СВО были уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 91 466 БПЛА и 633 ЗРК. Также ВС России ликвидировали 25 602 танка и других боевых бронированных машин, 1605 боевых машин РСЗО, 30 683 орудия полевой артиллерии и миномета, 44 481 единицу специальной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что операторы БПЛА Южной группировки войск уничтожили четыре укрытия ВСУ на Константиновском направлении в районе северного побережья Клебан-Быкского водохранилища. В Минобороны уточнили, что блиндажи находились в лесном массиве. Одним из них пользовался личный состав бригады Нацгвардии Украины.