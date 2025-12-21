Новый год-2026
21 декабря 2025 в 12:48

В Минобороны поделились данными о сбитых за сутки БПЛА ВСУ

Минобороны: российские системы ПВО сбили 29 вражеских дронов за сутки

Фото: МО РФ
Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 29 беспилотников, сообщили представители Министерства обороны РФ в Telegram-канале. Все вражеские дроны были самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее расчет комплекса ZALA войск беспилотных систем 18-й армии группировки «Днепр» уничтожил американскую гаубицу M777 в Херсонской области с помощью ударного дрона «Ланцет». Известно, что барражирующему боеприпасу удалось преодолеть системы РЭБ неприятеля и точно поразить цель.

Также в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие уничтожают блокированные формирования украинской армии в Димитрове (украинское название — Мирноград) ДНР и зачищают населенный пункт Родинское. Данную задачу, по информации ведомства, выполняют силы группировки войск «Центр».

Кроме того, член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт написал, что достижения российской армии на линии боевого соприкосновения опровергают тезисы о ее «технологическом отставании». В качестве аргумента он привел высокую активность военной авиации ВКС РФ в зоне специальной военной операции.

