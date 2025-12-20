На Западе назвали секрет успехов российских военных NI: российские военные научились адаптироваться и побеждают на фронте

Успехи России на фронте опровергают утверждения о ее технологической отсталости, написал член-корреспондент Нового колледжа Оксфордского университета Брэндон Вайхерт в статье для The National Interest. По его словам, об этом свидетельствует активность российской авиации в зоне СВО.

Усвоенные уроки были быстро применены ВС России. Именно поэтому русские неизменно воюют лучше и побеждают украинцев. В условиях войны армии адаптируются или погибают — и Россия адаптировалась, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что смертоносность российских дронов-камикадзе «Ланцет» кратно повысилась, Модернизированные версии беспилотников получили двукратное увеличение продолжительности полета. Недавно представленные компанией ZALA модели 51Э, 51Э-ИК, 52Э и 52Э-ИК обладают расширенным радиусом действия при сохранении доступной стоимости. Это сочетание делает их крайне опасным инструментом на современном поле боя.

До этого американские СМИ писали, что ударно-разведывательный БПЛА нового поколения С-70 «Охотник» готов стать следующей российской боевой платформой. Журналисты также позитивно оценили перспективы ведомого истребителя пятого поколения Су-57.