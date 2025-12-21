Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 10:25

Беспилотник ВС России уничтожил орудие ВСУ

ВС России уничтожили орудие M777 ВСУ в Херсонской области

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Бойцы ВС РФ уничтожили в Херсонской области орудие M777 ВСУ с помощью «Ланцета», сообщил корреспондент РИА Новости. По сведениям агентства, запуск произвел расчет комплекса ZALA войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр».

Как только мы разведываем цель, обычно «Ланцет» применяют, это [когда] орудие. Есть оборудованная позиция, где дежурит оставшаяся часть расчета. Время запуска — 10 минут, — сказал командир расчета с позывным Ленин.

По его словам, «Ланцет», корректируемый с разведывательного БПЛА ZALA, преодолел все украинские системы РЭБ, быстро прибыл к месту дислокации орудия M777 на правом берегу Днепра. После этого он спикировал и поразил гаубицу вместе с ее расчетом.

Ранее американские аналитики сообщили, что смертоносность российских дронов-камикадзе «Ланцет» кратно повысилась. По их информации, модернизированные версии беспилотников получили двукратное увеличение продолжительности полета.

До этого американские СМИ писали, что ударно-разведывательный БПЛА нового поколения С-70 «Охотник» готов стать следующей российской боевой платформой. Журналисты также позитивно оценили перспективы ведомого истребителя пятого поколения Су-57.

ВСУ
ВС РФ
орудия
БПЛА
