«Невидимый враг»: врач назвал опасную особенность гепатита B

Вирусный гепатит B может протекать бессимптомно на протяжении длительного времени, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев. По его словам, определить болезнь можно по суставной боли и ощущениям тяжести в правом боку.

Коварство гепатита В заключается в том, что он часто протекает бессимптомно. Человек может годами быть носителем и источником вируса, не подозревая об этом. Острая форма может напоминать вирусную инфекцию: слабость, утомляемость, боли в суставах, головная боль, небольшое повышение температуры. По мере развития болезни возникает потеря аппетита, тошнота, тяжесть в правом подреберье, пожелтение кожи. Также может изменяться цвет мочи, она становится темной, похожей на пиво, и кала, он, напротив, светлеет, — предупредил Поцелуев.

Он отметил, что у 90% взрослых здоровых людей острый гепатит В завершается полным выздоровлением и формированием иммунитета, а у оставшихся 10% болезнь переходит в хроническую форму. По словам Поцелуева, хроническая форма развивается, если вирус сохраняется в крови более шести месяцев.

Ранее врач-инфекционист Наталья Турская заявила, что хронический гепатит C может прогрессировать до цирроза печени в течение 10–20 лет. По ее словам, со временем это заболевание может привести к развитию первичного рака печени.