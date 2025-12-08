ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 03:20

В Госдуме ответили, как получить сладкий новогодний подарок от государства

Чаплин: многодетные семьи могут получить новогодний подарок через «Госуслуги»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Многодетные семьи могут получить новогодний подарок от государства, если подадут соответствующее обращение через портал госуслуг, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, в каждом регионе существуют свои критерии для определения россиян, которые могут претендовать на презент.

С наступлением зимних праздников многие семьи мечтают получить приятные сюрпризы от государства. Однако, чтобы насладиться сладкими подарками, нужно учесть несколько важных моментов. Для этого необходимо связаться с местными органами соцзащиты, районными управами или центрами соцподдержки, а также подать заявление через «Госуслуги». Категории, которым чаще всего предоставляются подарки, обычно включают в себя детей из многодетных семей, где растут трое и более детей, семьи со средним доходом на одного человека ниже прожиточного минимума, а также детей с инвалидностью и детей, у родителей которых есть инвалидность, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что в перечень также включены несовершеннолетние, оставшиеся без родительского попечения, и дети военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Однако, по словам депутата, указанные категории не обладают универсальным статусом для всех регионов.

Не менее важным является и то, какие именно подарки могут получить дети. Единого перечня новогодних подарков от государства не существует, так как все зависит от решения местных властей и бюджетных возможностей региона. Чаще всего детям дарят наборы конфет, настольные игры, книги и развивающие игрушки. Кроме того, в некоторых регионах предоставляются билеты на новогодние представления или елки, — заключил Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести новые денежные выплаты для многодетных матерей. Он направил соответствующее обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Такую меру депутат предложил приурочить ко Дню матери.

депутаты
подарки
россияне
семьи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский
Российскому региону угрожает атака БПЛА
ВВС Нигерии атаковали Бенин
Реабилитолог ответила, чем опасны новогодние экспресс-диеты
Центробанк обяжет банки привязывать счета клиентов к ИНН
Украина выдала элементы ракеты Patriot за российские
«Невидимый враг»: врач назвал опасную особенность гепатита B
В Госдуме ответили, как получить сладкий новогодний подарок от государства
Аэропорт Внуково перестал выпускать и принимать самолеты
В Telegram запустили альтернативу авторизации по СМС
На «инопланетном корабле» 3I/ATLAS обнаружилась необычная деталь
Польша оказалась отстранена от саммита по Украине
SHOT сообщил, что взрывы прогремели в небе над Энгельсом и Саратовом
Юрист рассказал о тонкостях режима тишины после Нового года
Хирург дал совет, как правильно отогревать руки и ноги после мороза
Симоньян подарила Путину необычную вазу, касающуюся РФ и Украины
В Белоруссии объяснили, для чего сыновья Лукашенко прилетели в Оман
Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней елки
В российском городе рухнули обломки дронов
В Белоруссии раскрыли, зачем Литва «играет» с дронами
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.