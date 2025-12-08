В Госдуме ответили, как получить сладкий новогодний подарок от государства Чаплин: многодетные семьи могут получить новогодний подарок через «Госуслуги»

Многодетные семьи могут получить новогодний подарок от государства, если подадут соответствующее обращение через портал госуслуг, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, в каждом регионе существуют свои критерии для определения россиян, которые могут претендовать на презент.

С наступлением зимних праздников многие семьи мечтают получить приятные сюрпризы от государства. Однако, чтобы насладиться сладкими подарками, нужно учесть несколько важных моментов. Для этого необходимо связаться с местными органами соцзащиты, районными управами или центрами соцподдержки, а также подать заявление через «Госуслуги». Категории, которым чаще всего предоставляются подарки, обычно включают в себя детей из многодетных семей, где растут трое и более детей, семьи со средним доходом на одного человека ниже прожиточного минимума, а также детей с инвалидностью и детей, у родителей которых есть инвалидность, — поделился Чаплин.

Он подчеркнул, что в перечень также включены несовершеннолетние, оставшиеся без родительского попечения, и дети военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Однако, по словам депутата, указанные категории не обладают универсальным статусом для всех регионов.

Не менее важным является и то, какие именно подарки могут получить дети. Единого перечня новогодних подарков от государства не существует, так как все зависит от решения местных властей и бюджетных возможностей региона. Чаще всего детям дарят наборы конфет, настольные игры, книги и развивающие игрушки. Кроме того, в некоторых регионах предоставляются билеты на новогодние представления или елки, — заключил Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести новые денежные выплаты для многодетных матерей. Он направил соответствующее обращение министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Такую меру депутат предложил приурочить ко Дню матери.