«Обезвредить»: на Украине объяснили уголовное дело против депутата Скороход На Украине решили устранить депутата Скороход через уголовное дело

Связанные с президентом Украины Владимиром Зеленским силы хотят «обезвредить» депутата Верховной рады Анну Скороход через уголовное дело о взятках, сообщает издание «Страна.ua». По версии журналистов, политик могла установить связи в Вашингтоне, которые не понравились официальному Киеву.

Ее активность в Вашингтоне не нужна ни Зеленскому, ни тем силам, которые сейчас имеют влияние на НАБУ и САП — это круги, близкие к демпартии США <…> Вполне возможно, что Скороход и решили «обезвредить» через уголовное дело, — сообщили в издании.

По информации журналистов, после отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака между украинским президентом и близкими к демпартии США кругами было достигнуто согласие. Таким образом, политическим силам мешала деятельность Скороход, уточнили в СМИ.

Украинская специальная антикоррупционная прокуратура предъявила обвинение Скороход накануне, 5 декабря. Согласно опубликованной информации, парламентарий во главе преступной группы хотела получить взятку в $250 тыс. (около 19 млн рублей). В досудебном расследовании, сказано в материале, участвовали детективы НАБУ, САП и СБУ.