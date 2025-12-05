Антикоррупционные органы Украины предъявили обвинение еще одному человеку Украинская САП предъявила обвинения депутату Скороход за взятку в $250 тыс.

Украинская специальная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинение депутату Верховной рады Анне Скороход, сообщает пресс-служба ведомства. Согласно опубликованной информации, парламентарий во главе преступной группы хотела получить взятку в $250 тыс.

Участники преступной группы предложили предпринимателю за $250 тыс. решить вопрос применения санкций к компании-конкуренту. <…> В настоящее время всем разоблаченным лицам доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины, — говорится в сообщении.

В досудебном расследовании, сказано в материале, участвовали детективы НАБУ, САП и СБУ. Предполагаемым сообщникам Скороход также предъявили обвинения.

Ранее у Скороход прошли обыски. По информации НАБУ, была раскрыта некая преступная группа во главе с народным избранником. Скороход известна своей критикой властей и является сторонницей антикоррупционной политики. Представители органов задокументировали, как депутат и ее сообщники требовали с предпринимателя $250 тыс. (19,2 млн рублей).