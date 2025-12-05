ТИЭФ'25
У одного из главных «критиков» политики Зеленского прошли обыски

На Украине антикоррупционные органы провели обыски у депутата Рады Анны Скороход

Обыски прошли у депутата Верховной рады Анны Скороход в пятницу, 5 декабря, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины. Причина пока не раскрывается, но известно, что раскрыта преступная группа во главе с народным избранником. Скороход известна своей критикой властей и сторонницей антикоррупционной политики.

НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, — сообщили в НАБУ.

Детали бюро пообещало представить позднее. По данным НАБУ, в работе также участвовали сотрудники САП и Службы безопасности страны.

«Украинская правда» со ссылкой на источники пишет, что задокументировано, как Скороход и ее сообщники требовали с предпринимателя $250 тыс. Сама депутат в Telegram-канале назвала обыски попыткой оказать «прямое давление на оппозицию», а также блокировкой ее политической деятельности.

Ранее выяснилось, что бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак поменял все устройства на новые перед тем, как в его квартире прошли обыски. Депутат Рады Ярослав Железняк рассказал об этом на фоне сообщений о том, что органы изъяли несколько телефонов и ноутбуков.

