06 декабря 2025 в 22:28

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте на Новый год невероятно вкусный и сытный салат «Кайфовая курица», который разнообразит праздничный стол стоим ярким видом и вкусом.

Вам понадобится: 300 г отварного или копченого куриного филе, 4 яйца, 2 помидора, 150 г твердого сыра, 100 г сухариков, пучок салата айсберг или пекинской капусты, майонез, 1 ст. л. мака для украшения. Курицу нарежьте кубиками, яйца натрите на терке, помидоры очистите от кожицы и семян и мелко нарежьте, сыр натрите на терке, салат нашинкуйте. Выкладывайте слоями: курица + майонез, яйца + майонез, помидоры, салат, сыр + майонез. Верхний слой обильно посыпьте сухариками и маком. Дайте салату пропитаться 1–2 часа в холодильнике.

Вкус этого салата — удивительное сочетание нежной курицы, свежих овощей, хрустящих сухариков и сливочного сыра. Мак добавляет тонкие ореховые нотки, а многослойность создает настоящую симфонию текстур и вкусов.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Морской коктейль»: сварил яйца — и почти готово: то что нужно в суматохе перед Новым годом.

