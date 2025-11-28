Салат «Морской коктейль»: сварил яйца — и почти готово: то что нужно в суматохе перед Новым годом

Попробуйте изысканный салат «Морской коктейль», который станет настоящей жемчужиной вашего праздничного стола, а главное — готовится без труда: сварил яйца — и почти готово! То что нужно в суматохе перед Новым годом.

Для его создания вам понадобятся: 4 вареных яйца, упаковка крабовых палочек (200 г), одна банка коктейля из морепродуктов (примерно 200 г), майонез по вкусу и 2–3 столовые ложки красной икры для украшения. Начните с измельчения крабовых палочек и вареных яиц, выложите их в глубокую миску, добавьте морепродукты без жидкости. Заправьте все майонезом и тщательно перемешайте до получения однородной нежной массы. Выложите салат на блюдо горкой и украсьте сверху красной икрой.

Вкус этого салата — это невероятная симфония моря. Это блюдо гарантированно произведет фурор!

