День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 07:32

Салат «Морской коктейль»: сварил яйца — и почти готово: то что нужно в суматохе перед Новым годом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Попробуйте изысканный салат «Морской коктейль», который станет настоящей жемчужиной вашего праздничного стола, а главное — готовится без труда: сварил яйца — и почти готово! То что нужно в суматохе перед Новым годом.

Для его создания вам понадобятся: 4 вареных яйца, упаковка крабовых палочек (200 г), одна банка коктейля из морепродуктов (примерно 200 г), майонез по вкусу и 2–3 столовые ложки красной икры для украшения. Начните с измельчения крабовых палочек и вареных яиц, выложите их в глубокую миску, добавьте морепродукты без жидкости. Заправьте все майонезом и тщательно перемешайте до получения однородной нежной массы. Выложите салат на блюдо горкой и украсьте сверху красной икрой.

Вкус этого салата — это невероятная симфония моря. Это блюдо гарантированно произведет фурор!

Ранее стало известно, как приготовить салат из фильма «Служебный роман»: оливье с добавлением яблочка.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат цезарь с грушей и горгонзолой: сочетание для настоящих гурманов
Семья и жизнь
Салат цезарь с грушей и горгонзолой: сочетание для настоящих гурманов
Устроить праздник просто: рецепт брускетты с вялеными томатами
Семья и жизнь
Устроить праздник просто: рецепт брускетты с вялеными томатами
Прощай, цезарь! Теперь делаю салат «Хрустящий вальс» с гренками — получается очень нежным и вкусным
Общество
Прощай, цезарь! Теперь делаю салат «Хрустящий вальс» с гренками — получается очень нежным и вкусным
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Семья и жизнь
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Японский кани-салат вместо обычного крабового — делаю с такой заправкой и получаю фантастический вкус
Общество
Японский кани-салат вместо обычного крабового — делаю с такой заправкой и получаю фантастический вкус
рецепты
салаты
морепродукты
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смертоносный пожар в жилом комплексе Гонконга полностью потушили
«Хотят повернуть вспять»: в США объяснили стремление ЕС «расчленить» Россию
Сразу в трех российских городах ограничили воздушные перелеты
В Сириусе приостановили доступ к месту проведения Конгресса молодых ученых
На Байконуре обнаружили повреждение после запуска ракеты «Союз»
В российском регионе при атаке дронов повреждены дом и АЗС
Леонова, Порошина, Кожевникова: топ-5 многодетных актрис России
Освобождение Купянска, ликвидация офицера ВСУ: новости СВО к утру 28 ноября
В Госдуме предложили сделать сокращенной пятницу перед Днем матери
В Британии назвали западную дипломатию выдающимся примером некомпетентности
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 ноября
Более 130 БПЛА сбили над Россией за ночь
«Игра с цифрами»: юрист о принципах ценообразования на маркетплейсах
«Просто нелепо»: Трамп признал отставание США от России в важном аспекте
Трамп унизил журналистку после вопроса о стрельбе в Вашингтоне
Охотник на Patriot: русский Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК в зоне СВО
В Ростовской области раскрыли последствия атаки БПЛА на регион
Вкуснее, чем мясо по-французски! Новогодний «Снежный рулет» из свинины
Суд национализировал имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.