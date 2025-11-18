Тот самый салат из фильма «Служебный роман»: оливье с добавлением яблочка

Готовим тот самый салат из фильма «Служебный роман» — оливье с добавлением яблочка! Секрет его неповторимости, как утверждает героиня Ольга Рыжова, в том, что яблоко придает свежую кислинку и идеально балансирует блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварной ветчины, 3–4 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 1 кисло-сладкое яблоко, 2–3 маринованных огурца, 150 г зеленого горошка и майонез. Все твердые ингредиенты, включая очищенное яблоко, нарежьте аккуратными кубиками, добавьте горошек и заправьте майонезом.

Вкус этого салата — это удивительная гармония: нежная ветчина и картофель, сладковатая морковь, пикантные огурцы и взрыв сочности от яблока, который переплетается с кремовой майонезной заправкой. Это тот самый рецепт, который заслуживает звания «самого вкусного» и перенесет вас в атмосферу легендарной комедии.

