18 ноября 2025 в 17:48

Тот самый салат из фильма «Служебный роман»: оливье с добавлением яблочка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовим тот самый салат из фильма «Служебный роман» — оливье с добавлением яблочка! Секрет его неповторимости, как утверждает героиня Ольга Рыжова, в том, что яблоко придает свежую кислинку и идеально балансирует блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварной ветчины, 3–4 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 1 кисло-сладкое яблоко, 2–3 маринованных огурца, 150 г зеленого горошка и майонез. Все твердые ингредиенты, включая очищенное яблоко, нарежьте аккуратными кубиками, добавьте горошек и заправьте майонезом.

Вкус этого салата — это удивительная гармония: нежная ветчина и картофель, сладковатая морковь, пикантные огурцы и взрыв сочности от яблока, который переплетается с кремовой майонезной заправкой. Это тот самый рецепт, который заслуживает звания «самого вкусного» и перенесет вас в атмосферу легендарной комедии.

Ранее стало известно, как приготовить салат с копченой курицей и чесночными гренками: все элементарно — не нужно ждать, пока пропитается.

Дарья Иванова
Д. Иванова
