16 ноября 2025 в 07:46

Салат с копченой курицей и чесночными гренками: все элементарно — не нужно ждать, пока пропитается

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот салат с копченой курицей, чесночными гренками и свежими овощами станет настоящей звездой любого застолья. В его приготовлении все элементарно — не нужно выкладывать слоями и ждать, пока пропитается.

Для приготовления вам понадобится: 300 г копченой курицы, 3 помидора, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, 200 г белого хлеба для гренок, 2 зубчика чеснока, майонез для заправки. Хлеб нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, в конце добавьте измельченный чеснок. Копченую курицу нарежьте кубиками, помидоры и яйца — некрупными дольками, сыр натрите на терке. Все ингредиенты, кроме гренок, соедините в глубокой миске, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Чесночные гренки добавьте непосредственно перед подачей, чтобы они сохранили свою хрустящую текстуру.

Вкус этого салата — гармоничное сочетание насыщенного аромата копченой курицы, нежности яиц и сыра, сочности помидоров и пикантных хрустящих гренок с чесночными нотами. Это идеальный вариант для ужина и встречи гостей.

Ранее стало известно, как приготовить салат на каждый день со сметанной заправкой: вкуснее «Цезаря» и без лишних заморочек.

Проверено редакцией
