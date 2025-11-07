Вкуснее «Цезаря» и без лишних заморочек: салат на каждый день со сметанной заправкой

Вкуснее «Цезаря» и без лишних заморочек: салат на каждый день со сметанной заправкой

Этот салат на каждый день со сметанной заправкой вкуснее «Цезаря» и готовится без лишних заморочек. Его преимущество — в идеальном сочетании текстур и насыщенном вкусе, где нежное мясо, сочные овощи и сливочный сыр создают гармоничную композицию.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварной или запеченной куриной грудки, 2 спелых помидора, пучок листового салата, 1 банка консервированной кукурузы, 150 г твердого сыра. Курицу нарежьте кубиками, помидоры — дольками, салат порежьте или порвите руками, сыр натрите на крупной терке. Для заправки смешайте 4 ст. л. майонеза с 1 ч. л. дижонской горчицы. Соедините все ингредиенты в большой миске, полейте соусом и аккуратно перемешайте.

Вкус салата — это удачное сочетание нежности курицы, сладости кукурузы, свежести помидоров и пикантных ноток сыра, которые подчеркивает оригинальная заправка с легкой остринкой. Сытный, но при этом легкий, он прекрасно подойдет как для повседневного ужина, так и для праздничного стола.

Ранее стало известно, как приготовить необычный салат с крабовыми палочками: можно есть каждый день, он не надоедает.