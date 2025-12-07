ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 15:22

Власти отказались от идеи запретить банкам владеть маркетплейсами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Госдуме не поддержали идею о запрете банкам владеть маркетплейсами, в связи с этим соответствующая инициатива не будет реализована, заявил депутат Анатолий Аксаков. По его словам, которые приводит РИА Новости, у всех игроков рынка должен быть равный доступ к платформам маркетплейсов.

Такие предложения звучали. На мой взгляд, судя по той дискуссии, в которой я участвовал, эта тема не была ключевой, то есть она не выходила на передний план... Я думаю, что это решение не будет реализовано, — отметил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин, комментируя на форуме «Россия зовет!» спор банков с маркетплейсами о скидках при оплате картами «своих» банков, заявил, что такие акции создают неравные условия. Для иллюстрации своей позиции он привел анекдот о нищем. В развитие своей мысли банкир пояснил, что ни в одной стране мира, включая США и Европу, маркетплейсам не разрешено создавать собственные банки.

В ноябре противостояние между банками и финтех-проектами маркетплейсов вышло на новый уровень. Ряд банков направил в правительство письмо, предложив запретить маркетплейсам применять скидки при оплате товаров картами аффилированных с ними банков, назвав это недобросовестной практикой. Маркетплейсы выступили против инициативы.

