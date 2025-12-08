Украинские СМИ выдали поражающие элементы от американской зенитной ракеты Patriot за российские, заявили ТАСС в силовых структурах РФ. Там указали на непрофессионализм украинских расчетов ПВО, которые пытаются скрыть свои промашки за якобы действиями ВС РФ.

Украинские СМИ пробили очередное дно, опубликовав фото поражающих элементов систем ПВО. По их мнению, Россия снаряжает ими ударные БПЛА. Однако уже даже в комментариях специалисты опровергли доводы украинских пропагандистов, распространяющих фейки, — сказал собеседник агентства.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что многофункциональные истребители Су-30СМ2 уничтожили сотни воздушных и наземных целей в зоне специальной военной операции, включая пусковые установки ЗРК Patriot. Там отметили высокую маневренность самолета, выдающиеся летно-технические характеристики и широкий арсенал вооружения, включая средства поражения большой дальности.

До этого секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко сообщил, что ситуация с предоставлением американских ракет Patriot Украине приобрела критический поворот. По его словам, в стране в целом есть проблема с поставками вооружений. Костенко напомнил, что на Украине всегда наблюдалась нехватка ракет.