ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 03:52

Украина выдала элементы ракеты Patriot за российские

ТАСС: украинские СМИ выдали элементы ракеты Patriot за российские

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинские СМИ выдали поражающие элементы от американской зенитной ракеты Patriot за российские, заявили ТАСС в силовых структурах РФ. Там указали на непрофессионализм украинских расчетов ПВО, которые пытаются скрыть свои промашки за якобы действиями ВС РФ.

Украинские СМИ пробили очередное дно, опубликовав фото поражающих элементов систем ПВО. По их мнению, Россия снаряжает ими ударные БПЛА. Однако уже даже в комментариях специалисты опровергли доводы украинских пропагандистов, распространяющих фейки, — сказал собеседник агентства.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что многофункциональные истребители Су-30СМ2 уничтожили сотни воздушных и наземных целей в зоне специальной военной операции, включая пусковые установки ЗРК Patriot. Там отметили высокую маневренность самолета, выдающиеся летно-технические характеристики и широкий арсенал вооружения, включая средства поражения большой дальности.

До этого секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко сообщил, что ситуация с предоставлением американских ракет Patriot Украине приобрела критический поворот. По его словам, в стране в целом есть проблема с поставками вооружений. Костенко напомнил, что на Украине всегда наблюдалась нехватка ракет.

ракеты
ЗРК Patriot
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский
Российскому региону угрожает атака БПЛА
ВВС Нигерии атаковали Бенин
Реабилитолог ответила, чем опасны новогодние экспресс-диеты
Центробанк обяжет банки привязывать счета клиентов к ИНН
Украина выдала элементы ракеты Patriot за российские
«Невидимый враг»: врач назвал опасную особенность гепатита B
В Госдуме ответили, как получить сладкий новогодний подарок от государства
Аэропорт Внуково перестал выпускать и принимать самолеты
В Telegram запустили альтернативу авторизации по СМС
На «инопланетном корабле» 3I/ATLAS обнаружилась необычная деталь
Польша оказалась отстранена от саммита по Украине
SHOT сообщил, что взрывы прогремели в небе над Энгельсом и Саратовом
Юрист рассказал о тонкостях режима тишины после Нового года
Хирург дал совет, как правильно отогревать руки и ноги после мороза
Симоньян подарила Путину необычную вазу, касающуюся РФ и Украины
В Белоруссии объяснили, для чего сыновья Лукашенко прилетели в Оман
Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней елки
В российском городе рухнули обломки дронов
В Белоруссии раскрыли, зачем Литва «играет» с дронами
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.