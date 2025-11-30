День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 10:40

Военэксперт ответил, какое вооружение Украина могла перевозить из Израиля

Военэксперт Кнутов: Украина могла перевозить из Израиля системы ПВО Patriot

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украина могла перевозить из Израиля системы противовоздушной обороны Patriot, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что ранее израильские власти планировали передать ВСУ эту технику через США, но поставка сорвалась из-за изменения позиции американского лидера Дональда Трампа.

В свое время Украина просила у Израиля шесть комплексов Patriot PAC-2, не PAC-3 (модификации отличаются механизмом поражения и особенностями наведения. — NEWS.ru). И даже более раннюю их версию. Израиль пообещал отдать их американцам. Американцы должны были модернизировать их до уровня PAC-3 и затем уже отдать через европейцев Украине. Но в связи с изменением подходов администрации Трампа к конфликту эта сделка не состоялась. Первоначально она была сорвана из-за конфликта Израиля с Ираном. А потом из-за смены позиции и подходов администрации Трампа, — объяснил Кнутов.

Военэксперт не исключил, что сейчас Украина напрямую договорилась с Израилем о поставках комплексов Patriot. При этом он подчеркнул, что российская армия успешно поражает этот вид вооружения.

Скорее всего, эта доставка грузов и есть перевозка элементов комплексов Patriot. Я думаю, там не один рейс будет, и также будет осуществлена перевозка ракет. Но я хочу сказать, что мы достаточно хорошо работаем по Patriot. Если вспомнить высказывание госсекретаря США Марко Рубио, когда он говорил: «Зачем вы просите у нас Patriot? У вас один комплекс в неделю либо уничтожают, либо выводят из строя». Было такое откровение, на мой взгляд, очень важное, — резюмировал Кнутов.

Ранее гостелерадиокомпания Kan передала, что украинский транспортный самолет Ан-124 совершил посадку в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. На его борт были загружены американские военные грузовики Oshkosh с военным оборудованием.

Израиль
Украина
ВСУ
ЗРК Patriot
Софья Якимова
С. Якимова
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МакSим задолжала за ЖКХ 200 тыс. рублей
Наступление ВС РФ на Харьков 30 ноября: окружение войск, бойня в Волчанске
Стало известно, как сильно подорожало российское шампанское за год
Пентагон рискует оказаться «под колпаком» после инцидента в Карибском море
«Воспитал не одно поколение»: поклонница Шиловского о наследии актера
Погода в Москве в воскресенье, 30 ноября: зима в этом году откладывается?
Скончался актер «Улицы разбитых фонарей»
Стало известно, где похоронят Шиловского
Стало известно о новой двухступенчатой схеме мошенников с товарными чеками
Большунов попытался оправдаться за свое поведение на этапе Кубка России
Встречаем 2026-й с этим меню! 10 блюд к году Лошади — от закусок до салатов
Приморский юрист заплатил за убившую его операцию 300 тыс. рублей
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 ноября: где сбои в России
Военэксперт ответил, какое вооружение Украина могла перевозить из Израиля
Внучка Боярского опубликовала фото в купальнике в честь дня рождения
Россия потратит 16 млрд рублей на стабильную спутниковую связь
Южнокорейского наемника похоронили в Киеве
«Человек по 10 в день»: пленный украинец раскрыл масштабы бегства в ВСУ
Евросоюзу предрекли роль «рогоносца истории» и спонсора Украины
Командование ВСУ бросило часть группировки под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.