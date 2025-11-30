Военэксперт ответил, какое вооружение Украина могла перевозить из Израиля

Украина могла перевозить из Израиля системы противовоздушной обороны Patriot, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что ранее израильские власти планировали передать ВСУ эту технику через США, но поставка сорвалась из-за изменения позиции американского лидера Дональда Трампа.

В свое время Украина просила у Израиля шесть комплексов Patriot PAC-2, не PAC-3 (модификации отличаются механизмом поражения и особенностями наведения. — NEWS.ru). И даже более раннюю их версию. Израиль пообещал отдать их американцам. Американцы должны были модернизировать их до уровня PAC-3 и затем уже отдать через европейцев Украине. Но в связи с изменением подходов администрации Трампа к конфликту эта сделка не состоялась. Первоначально она была сорвана из-за конфликта Израиля с Ираном. А потом из-за смены позиции и подходов администрации Трампа, — объяснил Кнутов.

Военэксперт не исключил, что сейчас Украина напрямую договорилась с Израилем о поставках комплексов Patriot. При этом он подчеркнул, что российская армия успешно поражает этот вид вооружения.

Скорее всего, эта доставка грузов и есть перевозка элементов комплексов Patriot. Я думаю, там не один рейс будет, и также будет осуществлена перевозка ракет. Но я хочу сказать, что мы достаточно хорошо работаем по Patriot. Если вспомнить высказывание госсекретаря США Марко Рубио, когда он говорил: «Зачем вы просите у нас Patriot? У вас один комплекс в неделю либо уничтожают, либо выводят из строя». Было такое откровение, на мой взгляд, очень важное, — резюмировал Кнутов.

Ранее гостелерадиокомпания Kan передала, что украинский транспортный самолет Ан-124 совершил посадку в аэропорту Бен-Гурион в Израиле. На его борт были загружены американские военные грузовики Oshkosh с военным оборудованием.