ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 04:33

ВВС Нигерии атаковали Бенин

ВВС Нигерии нанесли удар по Бенину для восстановления порядка после переворота

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Объекты в Бенине подверглись авиаударам со стороны Нигерии, передает агентство AFP. Уточняется, что действия были согласованы с властями атакованной страны, их цель — восстановить порядок после неудачной попытки переворота.

Нигерийские военно-воздушные силы наносят удары по целям, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Бенине военные сместили президента страны Патриса Талона и захватили власть. По информации журналистов, контролировать переход власти будет Военный комитет по восстановлению во главе с подполковником Тигри Паскалем. Все государственные учреждения были распущены.

Также военный переворот случился в Гвинее-Бисау, президент страны Умару Сисоку Эмбало был задержан вооруженными силами. Глава государства лично связался с журналистами по телефону и сообщил о своем аресте. Он также заявил, что организатором государственного переворота является начальник Генерального штаба армии.

До этого на Мадагаскаре были задержаны два иностранных гражданина по подозрению в подготовке государственного переворота. Они планировали действия против президента страны Микаэля Рандрианирины.

Бенин
Нигерия
авиаудары
перевороты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский
Российскому региону угрожает атака БПЛА
ВВС Нигерии атаковали Бенин
Реабилитолог ответила, чем опасны новогодние экспресс-диеты
Центробанк обяжет банки привязывать счета клиентов к ИНН
Украина выдала элементы ракеты Patriot за российские
«Невидимый враг»: врач назвал опасную особенность гепатита B
В Госдуме ответили, как получить сладкий новогодний подарок от государства
Аэропорт Внуково перестал выпускать и принимать самолеты
В Telegram запустили альтернативу авторизации по СМС
На «инопланетном корабле» 3I/ATLAS обнаружилась необычная деталь
Польша оказалась отстранена от саммита по Украине
SHOT сообщил, что взрывы прогремели в небе над Энгельсом и Саратовом
Юрист рассказал о тонкостях режима тишины после Нового года
Хирург дал совет, как правильно отогревать руки и ноги после мороза
Симоньян подарила Путину необычную вазу, касающуюся РФ и Украины
В Белоруссии объяснили, для чего сыновья Лукашенко прилетели в Оман
Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней елки
В российском городе рухнули обломки дронов
В Белоруссии раскрыли, зачем Литва «играет» с дронами
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.