ВВС Нигерии атаковали Бенин ВВС Нигерии нанесли удар по Бенину для восстановления порядка после переворота

Объекты в Бенине подверглись авиаударам со стороны Нигерии, передает агентство AFP. Уточняется, что действия были согласованы с властями атакованной страны, их цель — восстановить порядок после неудачной попытки переворота.

Нигерийские военно-воздушные силы наносят удары по целям, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Бенине военные сместили президента страны Патриса Талона и захватили власть. По информации журналистов, контролировать переход власти будет Военный комитет по восстановлению во главе с подполковником Тигри Паскалем. Все государственные учреждения были распущены.

Также военный переворот случился в Гвинее-Бисау, президент страны Умару Сисоку Эмбало был задержан вооруженными силами. Глава государства лично связался с журналистами по телефону и сообщил о своем аресте. Он также заявил, что организатором государственного переворота является начальник Генерального штаба армии.

До этого на Мадагаскаре были задержаны два иностранных гражданина по подозрению в подготовке государственного переворота. Они планировали действия против президента страны Микаэля Рандрианирины.