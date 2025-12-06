ТИЭФ'25
Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Обычные гренки, обжаренные на растительном масле, — это, конечно, быстро, но часто слишком просто и привычно. Чтобы превратить их в по-настоящему запоминающееся блюдо с насыщенным вкусом и невероятным ароматом, стоит пойти на небольшую хитрость. Секрет этих гренок — в использовании растопленного плавленого сыра вместо масла. Этот продукт придает хлебу не только богатый сливочно-сырный вкус, но и создает идеальную хрустящую, слегка «кружевную» корочку с нотками топленого молока. Такие гренки получаются более сытными, ароматными и имеют тот самый «уютный» вкус, который напоминает о детстве. Это идеальный способ освежить утренний ритуал и создать простой, но гурманский завтрак за считаные минуты.

Для приготовления вам понадобится: 8 ломтиков белого хлеба или багета, 2 плавленых сырка (по 100 г), 2 зубчика чеснока, 2-3 веточки петрушки или укропа, щепотка сладкой паприки, соль по вкусу. Сырки натрите на мелкой терке для более легкого плавления. В небольшой сотейник или миску, подходящую для микроволновки, выложите натертый сыр. Растопите его на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами до жидкого состояния. В растопленный сыр добавьте пропущенный через пресс чеснок, мелко рубленую зелень, паприку и соль, тщательно перемешайте. Хлеб нарежьте ломтиками желаемой толщины. Обильно смажьте каждый ломтик с одной стороны приготовленной сырной массой. Разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Выложите хлеб смазанной стороной вниз. Обжаривайте 2–3 минуты до появления золотистой хрустящей корочки и полного расплавления сыра. Подавайте гренки сразу же, пока они горячие и хрустящие, дополнительно можно посыпать свежей зеленью. Идеально сочетаются со свежими овощами или яичницей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
