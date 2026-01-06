Атака США на Венесуэлу
Кавказская лаваш-пицца — с мясным фаршем, помидорами и аджикой. Открытый пирог, который покорит всех

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется чего-то сытного, ароматного и необычного, но нет времени возиться с тестом, на помощь приходит это гениальное решение. Кавказская лаваш-пицца — это открытый пирог на тонком лаваше, где сочный мясной фарш, яркие помидоры и пикантная аджика создают взрывной вкус. Хрустящая основа, пропитанная соками начинки, и расплавленный сыр покоряют с первого кусочка, делая это блюдо фаворитом для любого застолья.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших тонких армянских лаваша, 400 г мясного фарша (свинина+говядина), 2 спелых помидора, 1 луковица, 2–3 ч. л. аджики, 150 г твердого сыра, зелень кинзы или петрушки, соль, перец, растительное масло. Разогрейте духовку до 200°C. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и жарьте до готовности. Посолите, поперчите, добавьте аджику и перемешайте. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, сыр натрите на терке. На противень, застеленный пергаментом, положите один лаваш. Распределите на нем остывший фарш, сверху выложите помидоры и обильно посыпьте сыром. Накройте вторым лавашом, слегка прижмите и смажьте поверхность растительным маслом для румяной корочки. Выпекайте 12–15 минут до золотистого цвета. Горячую пиццу посыпьте рубленой зеленью и подавайте, нарезав на порционные куски.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
