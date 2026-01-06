Горячий перекус «Солнышко» — лаваш с картошкой, луком и специями. Самый уютный и хрустящий ужин за пять минут

Когда голод застал врасплох, а времени на готовку практически нет, это блюдо становится настоящим спасением. Ароматный лаваш с начинкой из нежной картошки и золотистого лука — это воплощение простоты и домашнего уюта. Хрустящая корочка и сытная, согревающая начинка с душистыми специями делают его идеальным решением для быстрого, вкусного и невероятно аппетитного ужина или перекуса.

Для приготовления вам понадобится: 2 больших тонких лаваша, 3–4 средние отварные картофелины, 1 крупная луковица, 50 г сливочного масла, соль, чёрный перец, паприка или другие любимые специи по вкусу, растительное масло для смазывания. Картофель разомните в пюре. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета, затем смешайте с картофельным пюре. Посолите, поперчите, добавьте специи. Разложите один лаваш на противне, застеленном пергаментом. Равномерно распределите картофельную начинку, оставляя края свободными. Накройте вторым лавашом, аккуратно защипните края и слегка смажьте верх растительным маслом для румяности. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 10–15 минут, пока лаваш не станет золотистым и хрустящим. Подавайте горячим, разрезав на порционные треугольники.

