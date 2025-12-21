Новый год-2026
Если запечь эту смесь на батоне, то получатся отличные гренки к веселым напиткам — вкусно и просто

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если запечь эту смесь на батоне, то получатся отличные гренки к веселым напиткам. Хрустящие, ароматные и очень сочные гренки, которые идеально подходят для закуски к праздничным напиткам. Сочетание сливочного творожного сыра, пармезана, вареных яиц, оливок, чеснока и укропа создает богатый вкус и красивую золотистую корочку.

Ингредиенты на 1 батон: творожный сыр — 100 г, вареные яйца — 2–3 шт., пармезан — 50 г, оливки зеленые или черные — 8–10 шт., чеснок — 2 зубчика, укроп — небольшой пучок, соль, перец — по вкусу.

Приготовление: вареные яйца натрите на мелкой терке. Оливки нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс, укроп измельчите. В миске смешайте творожный сыр, пармезан, яйца, оливки, чеснок и укроп, приправьте солью и перцем. Батон нарежьте на ломтики толщиной около 2–3 см или разрежьте вдоль пополам. Намажьте смесью каждый кусочек батона. Выложите на противень и запекайте в разогретой духовке при 180 °C примерно 10 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими с любимыми напитками.

Ранее мы готовили хрустящие луковые кольца как в кафе — 4 ингредиента и 15 минут. Идеально к пиву, к супу и просто так.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
