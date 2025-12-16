Новый год-2026
16 декабря 2025 в 16:30

Хрустящие луковые кольца как в кафе — 4 ингредиента и 15 минут: идеально к пиву, к супу и просто так

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Золотистые, хрустящие снаружи и нежные внутри луковые кольца — та самая закуска, за которую мы любим кафе и бургеры. На самом деле, приготовить их дома совсем несложно, если знать несколько важных нюансов. Правильный кляр и панировка дают ту самую хрустящую корочку, которая не отваливается и приятно хрустит при каждом укусе.

Ингредиенты на 3-4 порции: репчатый лук — 3 крупные штуки, мука — 100 г, яйца — 2 шт., молоко или кефир — 100 мл, панировочные сухари — 150 г, соль — по вкусу, паприка — 1 ч. л., черный перец — по вкусу, растительное масло для жарки.

Приготовление: лук очистите и нарежьте кольцами толщиной около 5–7 мм, аккуратно разделите на отдельные кольца. В одной миске смешайте муку, соль, паприку и перец. В другой взбейте яйца с молоком или кефиром. Каждое луковое кольцо обваляйте сначала в муке, затем окуните в яичную смесь и после этого обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или сотейнике. Обжаривайте кольца партиями на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон. Готовые кольца выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими с любимым соусом.

Ранее мы готовили шедевр из пюре. Картофельный рулет с беконом — вкуснятина из простых ингредиентов.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
