Ананас, чили и паприка! Готовлю спайси соус, который подходит ко всему: от куриных крыльев до сырной тарелки

Этот соус — как отпуск на тарелке. Сладкая, сочная основа из ананаса мгновенно переносит вас на солнечный пляж, а острая волна от чили возвращает обратно, оставляя яркое, долгое послевкусие. Идеальный способ оживить любое, даже самое простое блюдо.

Свежий или консервированный ананас (300 г, без сиропа) нарезаю кубиками и измельчаю в блендере в однородное пюре. Красный перец чили (3-6 шт., по желанию) разрезаю вдоль, удаляю семена и белые перегородки (именно они дают сильную жгучесть). Мякоть чили мелко режу. В миске соединяю ананасовое пюре, нарезанный чили, оливковое масло (150 г), рисовый уксус (30 г) и сладкий соус чили (100 г). Тщательно взбиваю венчиком до получения однородной эмульсии. Добавляю молотую паприку (15 г) для цвета и легкого дымного аромата, перемешиваю. Пробую и регулирую остроту и соль (соус чили уже соленый). Для более гладкой текстуры можно процедить через сито. Переливаю в стеклянную банку или соусник и убираю в холодильник минимум на 30 минут, чтобы вкусы соединились. Подаю охлажденным.

