06 января 2026 в 14:35

Французское чудо к Рождеству: нежный и воздушный бюш де Ноэль, который украсит любой стол

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот изящный десерт — больше, чем просто торт, это символ праздника и семейного тепла, который завершает рождественский ужин. Бюш де Ноэль, имитирующий настоящее деревянное полено, сочетает в себе воздушный бисквитный рулет, насыщенный шоколадный крем и очаровательный декор. Его аромат и вид мгновенно создают волшебное настроение, напоминая о самом уютном времени года.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита: 4 яйца, 100 г сахара, 80 г муки, 20 г какао-порошка, щепотка соли; для крема: 150 г сливочного масла, 150 г сахарной пудры, 100 г тёмного шоколада; для сиропа и декора: 2 ст. л. сахара, 2 ст. л. воды, сахарная пудра и фигурки для украшения. Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром до светлой пены, аккуратно добавьте просеянные муку и какао. Белки со щепоткой соли взбейте в устойчивую пену и вмешайте в основную массу. Выпекайте пласт на противне с пергаментом 10-12 минут при 200°C. Горячий бисквит сразу сверните в рулет с помощью полотенца и остудите. Для крема взбейте мягкое масло с сахарной пудрой, добавьте растопленный остывший шоколад. Разверните бисквит, сбрызните сиропом (сахар с водой, доведённые до кипения), распределите крем и сверните снова. Сверху нанесите крем, создайте узор «коры» вилкой и украсьте по желанию. Дайте торту пропитаться в холодильнике 2-3 часа перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

