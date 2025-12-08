ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 01:40

Симоньян подарила Путину необычную вазу, касающуюся РФ и Украины

Симоньян подарила Путину вазу со словами о воссоединении России и Украины

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подарила президенту РФ Владимиру Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной. По ее словам в Telegram-канале, это произошло по случаю запуска телеканала RT India, который начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели в пятницу, 5 декабря.

Вещание запустили Путин и Симоньян. Журналистка рассказала президенту, что нашла вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого и надписью «325 лет воссоединения Украины с Россией» в магазине индийского винтажа, и не смогла удержаться от покупки.

Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить, — отметила Симоньян.

Ранее Путин заявил, что в случае развязывания Европой войны с Россией Москве будет не с кем вести переговоры. Российский лидер подчеркнул, что Россия не планирует военных действий против Европейского союза, однако готова к любому сценарию развития событий. Он добавил, что Россия неоднократно заявляла о нежелании воевать с Европой, но в случае агрессии ответит немедленно.

До этого президент говорил, что российские военные расширят масштабы ударов по украинским портам и судам, заходящим в них, в качестве ответной меры на атаки против гражданских танкеров в Черном море. Он охарактеризовал нападения на торговые суда как акты пиратства.

Владимир Путин
Украина
Россия
Маргарита Симоньян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян подарила Путину необычную вазу, касающуюся РФ и Украины
В Белоруссии объяснили, для чего сыновья Лукашенко прилетели в Оман
Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней елки
В российском городе рухнули обломки дронов
В Белоруссии раскрыли, зачем Литва «играет» с дронами
Силина рассказала о состоянии фитнес-отрасли к концу 2025 года
В Ленобласти обезвредили обломки БПЛА
Приметы 8 декабря — Клим Холодный: мороз, работа и достаток
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 декабря 2025 года
«И спорили, и ссорились»: Стеблов о Михалкове, Пугачевой и сыне-монахе
«Сделайте Европу великой»: Дмитриев дал совет Сикорскому
Забудьте классику! Готовим «Медвежью шубку» с необычным акцентом
Названо число БПЛА, сбитых над Россией за пять часов
«Краснодар» одержал победу над ЦСКА и ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ
Ушаков рассказал, что улучшило обстановку на встрече Путина и Уиткоффа
«Переодевшиеся солдаты»: Пушилин о дозачистке в Красноармейске
Обвиняемая по делу «рейхсбюргеров» россиянка вышла на свободу в ФРГ
Дуров высказался о победе Петра Яна в титульном поединке UFC
Стала известна судьба экипажа танкера Kairos
Мальчик получил травмы и ожоги из-за взрыва петарды
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.