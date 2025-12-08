Симоньян подарила Путину необычную вазу, касающуюся РФ и Украины Симоньян подарила Путину вазу со словами о воссоединении России и Украины

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подарила президенту РФ Владимиру Путину вазу с надписью о воссоединении России с Украиной. По ее словам в Telegram-канале, это произошло по случаю запуска телеканала RT India, который начал вещание из студийного комплекса в Нью-Дели в пятницу, 5 декабря.

Вещание запустили Путин и Симоньян. Журналистка рассказала президенту, что нашла вазу с изображением гетмана Богдана Хмельницкого и надписью «325 лет воссоединения Украины с Россией» в магазине индийского винтажа, и не смогла удержаться от покупки.

Я не удержалась от того, чтобы ее купить и вам подарить, — отметила Симоньян.

Ранее Путин заявил, что в случае развязывания Европой войны с Россией Москве будет не с кем вести переговоры. Российский лидер подчеркнул, что Россия не планирует военных действий против Европейского союза, однако готова к любому сценарию развития событий. Он добавил, что Россия неоднократно заявляла о нежелании воевать с Европой, но в случае агрессии ответит немедленно.

До этого президент говорил, что российские военные расширят масштабы ударов по украинским портам и судам, заходящим в них, в качестве ответной меры на атаки против гражданских танкеров в Черном море. Он охарактеризовал нападения на торговые суда как акты пиратства.