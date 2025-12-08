ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 04:20

Реабилитолог ответила, чем опасны новогодние экспресс-диеты

Врач Малиновская: новогодние быстрые диеты могут снизить водный баланс организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Новогодние экспресс-диеты могут нанести серьезный вред здоровью, в том числе нарушить водно-солевой баланс организма, заявила NEWS.ru врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, такие методы похудения обещают быстрый результат, но вместо праздничного отдыха худеющие рискуют оказаться на больничной койке.

Начинается опасный путь по скользким дорожкам предновогодних диет, каждая из которых обещает похудеть на пять, 10 или 15 кг совершенно безопасно и навсегда. Не стоит верить. Без вреда для организма экстремальное похудение не проходит, и вместо праздника человек рискует получить встречу с врачами. Важно понимать, что экспресс-диеты не уничтожают жир, а в основном выводят воду. Если при этом еще и принимать мочегонные препараты — организму не поздоровится, — пояснила Малиновская.

Врач также обратила внимание на высокий риск быстрого набора веса после экспресс-диет. Причем, по ее словам, жир может вернуться в виде висцеральных отложений. Специалист добавила, что единственным безопасным решением является консультация с диетологом, так как не существует универсальных методов похудения, подходящих всем.

Чем строже ограничения в пище перед Новым годом, тем выше вероятность того, что за длинные новогодние праздники с их традиционными застольями оголодавший организм постарается возместить все утраченное. Причем с запасом в два или три раза: «Вдруг носитель постройневшего тела опять удумает морить голодом?» Мало того, вернувшийся жир может осесть не там, откуда вы его прогнали, — не на талии и бедрах, а в брюшной полости. Такие висцеральные отложения особенно опасны для здоровья. Лучше всего не пожалеть времени и проконсультироваться с диетологом, — резюмировала Малиновская.

Ранее диетолог Марьяна Джутова заявила, что в оливье на Новый год рекомендуется добавить курицу вместо колбасы, а также йогуртовую заправку вместо майонеза. По ее словам, праздничное меню должно быть разнообразным и сбалансированным по белкам, жирам и углеводам.

диеты
здоровье
советы
врачи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский
Российскому региону угрожает атака БПЛА
ВВС Нигерии атаковали Бенин
Реабилитолог ответила, чем опасны новогодние экспресс-диеты
Центробанк обяжет банки привязывать счета клиентов к ИНН
Украина выдала элементы ракеты Patriot за российские
«Невидимый враг»: врач назвал опасную особенность гепатита B
В Госдуме ответили, как получить сладкий новогодний подарок от государства
Аэропорт Внуково перестал выпускать и принимать самолеты
В Telegram запустили альтернативу авторизации по СМС
На «инопланетном корабле» 3I/ATLAS обнаружилась необычная деталь
Польша оказалась отстранена от саммита по Украине
SHOT сообщил, что взрывы прогремели в небе над Энгельсом и Саратовом
Юрист рассказал о тонкостях режима тишины после Нового года
Хирург дал совет, как правильно отогревать руки и ноги после мороза
Симоньян подарила Путину необычную вазу, касающуюся РФ и Украины
В Белоруссии объяснили, для чего сыновья Лукашенко прилетели в Оман
Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней елки
В российском городе рухнули обломки дронов
В Белоруссии раскрыли, зачем Литва «играет» с дронами
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.