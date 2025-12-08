Реабилитолог ответила, чем опасны новогодние экспресс-диеты

Новогодние экспресс-диеты могут нанести серьезный вред здоровью, в том числе нарушить водно-солевой баланс организма, заявила NEWS.ru врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. По ее словам, такие методы похудения обещают быстрый результат, но вместо праздничного отдыха худеющие рискуют оказаться на больничной койке.

Начинается опасный путь по скользким дорожкам предновогодних диет, каждая из которых обещает похудеть на пять, 10 или 15 кг совершенно безопасно и навсегда. Не стоит верить. Без вреда для организма экстремальное похудение не проходит, и вместо праздника человек рискует получить встречу с врачами. Важно понимать, что экспресс-диеты не уничтожают жир, а в основном выводят воду. Если при этом еще и принимать мочегонные препараты — организму не поздоровится, — пояснила Малиновская.

Врач также обратила внимание на высокий риск быстрого набора веса после экспресс-диет. Причем, по ее словам, жир может вернуться в виде висцеральных отложений. Специалист добавила, что единственным безопасным решением является консультация с диетологом, так как не существует универсальных методов похудения, подходящих всем.

Чем строже ограничения в пище перед Новым годом, тем выше вероятность того, что за длинные новогодние праздники с их традиционными застольями оголодавший организм постарается возместить все утраченное. Причем с запасом в два или три раза: «Вдруг носитель постройневшего тела опять удумает морить голодом?» Мало того, вернувшийся жир может осесть не там, откуда вы его прогнали, — не на талии и бедрах, а в брюшной полости. Такие висцеральные отложения особенно опасны для здоровья. Лучше всего не пожалеть времени и проконсультироваться с диетологом, — резюмировала Малиновская.

