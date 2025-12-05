Диетолог дала советы по приготовлению блюд на Новый год Диетолог Джутова: в оливье на Новый год лучше добавить курицу вместо колбасы

В оливье на Новый год рекомендуется добавить курицу вместо колбасы, а также йогуртовую заправку вместо майонеза, заявила «Чемпионату» диетолог Марьяна Джутова. Праздничное меню должно быть разнообразным и сбалансированным по белкам, жирам и углеводам.

Классические блюда легко адаптировать. В оливье включить йогуртовую заправку вместо майонеза и курицу вместо колбасы. Жаркое можно приготовить из телятины или индейки с овощами без поджаристой корочки. Птицу лучше нафаршировать яблоками, клюквой и травами, а также не солить сверх меры, — посоветовала Джутова.

Она отметила, что медом и финиками можно заменить сахар, а морской солью — поваренную. Более здоровым аналогом сливочного масла станет оливковое. Важно подавать блюда по порядку, а не выносить все сразу. Кроме того, на Новый лучше ограничить употребление спиртного и выпить не более двух бокалов алкоголя.

Ранее диетолог Инна Пичугина заявила, что строгие диеты перед Новым годом могут вызвать нарушения в работе иммунной системы. Она отметила, что для поддержания иммунитета зимой необходим разнообразный рацион с содержанием белков, жиров, пробиотиков и нутриентов.