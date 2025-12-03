Три страны объединят усилия для накачки Украины оружием Польша, Германия и Норвегия закупят для Украины противоракеты для ЗРК Patriot

Польша, Германия и Норвегия решили совместно закупить для Украины противоракеты для ЗРК Patriot, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел НАТО. По его словам, стороны утвердили соответствующую инициативу в рамках закупки по программе PURL. Сумма закупки составит $500 млн (38,7 млрд рублей). Трансляцию вел телеканал TVP Info.

Это будут главным образом ракеты для систем Patriot. Вместе с норвежцами и немцами — это $500 млн. Из этой суммы 100 млн — наши, — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал комментировать планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. По прибытии на встречу глав МИД стран Альянса он отметил, что соответствующий вопрос обсуждается.

До этого генсек НАТО подчеркнул, что страны — участницы Альянса с августа потратили уже €4 млрд на закупку американского оружия для Украины. Ожидается, что до конца года цифра вырастет до €5 млрд, а в следующем году на эти цели будет уходить до €1 млрд в месяц.