Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 11:41

«Не буду углубляться»: Рютте об использовании активов РФ для вооружения ВСУ

Рютте не стал комментировать планы ЕС использовать активы РФ для вооружения ВСУ

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал комментировать планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. В разговоре с журналистами по прибытии на встречу глав МИД стран Альянса он отметил, что соответствующий вопрос обсуждается. Прямая трансляция ведется на сайте НАТО.

Важно, чтобы поток оружия на Украину не прекращался, включая двусторонние военные поставки. Вопрос о том, как это финансировать, обсуждается, но я не буду углубляться в детали, которые должен определить Евросоюз, — сказал он.

Ранее Рютте заявил, что переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным в Москве были важными. Он добавил, что Альянс тесно координирует с США по этому вопросу.

До этого генсек НАТО подчеркнул, что страны — участницы Альянса с августа потратили уже €4 млрд на закупку американского оружия для Украины. Ожидается, что до конца года цифра вырастет до €5 млрд, а в следующем году на эти цели будет уходить до €1 млрд в месяц.

Марк Рютте
Евросоюз
Еврокомиссия
НАТО
Украина
активы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли отношение России к работе США по Украине
В Кремле оценили риски для Европы из-за отказа от российского газа
Капитан «Локомотива» Баринов решил уйти в ЦСКА
Хабенский дал три совета для тех, кто только встает на путь волонтерства
Песков заявил об историческом шаге между США и Россией
Песков назвал условие для продуктивных переговоров с США по Украине
Лепс ответил на слухи о признании Кадышевой самой дорогой артисткой России
Песков раскрыл, когда может состояться телефонный разговор Путина и Трампа
В ВТБ рассказали об устойчивости бизнеса и роли банков сегодня
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 декабря: где сбои в России
«Из коррекционной школы»: раскрыты особенности юноши-убийцы из Прокопьевска
Китай осудил попытки Еврокомиссии использовать активы России
Песков ответил на вопрос об отказе Путина от мирного плана США
Психотерапевт объяснил, когда вреднее всего смотреть короткие видео
Прокурор попросил добавить Акунину еще год
Раскрыто, почему Трамп именно сейчас отменил подписанные при Байдене законы
Раскрыта причина жестокого убийства матери школьницей в Прокопьевске
В МИД РФ раскрыли, как Запад использует борьбу с терроризмом в своих целях
Невролог рассказала, с чем связана привычка трясти ногой
«Без допинга ничего не смогут»: Васильев о завершении карьеры братьев Бё
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.