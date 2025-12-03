«Не буду углубляться»: Рютте об использовании активов РФ для вооружения ВСУ Рютте не стал комментировать планы ЕС использовать активы РФ для вооружения ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал комментировать планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. В разговоре с журналистами по прибытии на встречу глав МИД стран Альянса он отметил, что соответствующий вопрос обсуждается. Прямая трансляция ведется на сайте НАТО.

Важно, чтобы поток оружия на Украину не прекращался, включая двусторонние военные поставки. Вопрос о том, как это финансировать, обсуждается, но я не буду углубляться в детали, которые должен определить Евросоюз, — сказал он.

Ранее Рютте заявил, что переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным в Москве были важными. Он добавил, что Альянс тесно координирует с США по этому вопросу.

До этого генсек НАТО подчеркнул, что страны — участницы Альянса с августа потратили уже €4 млрд на закупку американского оружия для Украины. Ожидается, что до конца года цифра вырастет до €5 млрд, а в следующем году на эти цели будет уходить до €1 млрд в месяц.