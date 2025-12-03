В НАТО подсчитали, сколько денег ушло на закупку оружия США для Украины Рютте заявил, что с августа в НАТО потратили €4 млрд на оружие США для Украины

Страны-участницы НАТО с августа потратили уже €4 млрд на закупку американского оружия для Украины, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте по прибытии в Брюссель, где проходит встреча министров иностранных дел государств военного блока. Ожидается, что до конца года цифра вырастет до €5 млрд, а в следующем году на эти цели будет уходить до €1 млрд в месяц.

Страны НАТО уже закупили по инициативе PURL оружия для Украины на €4 млрд, до конца года мы рассчитываем, что будет €5 млрд. Это, в первую очередь, боеприпасы, особенно для ПВО, — заявил Рютте.

Ранее генсек НАТО выразил мнение, что вопрос о приеме Украины должен рассматриваться отдельно от возможных мирных переговоров и только с участием представителей объединения. По его словам, решения по этому направлению не могут приниматься в рамках внешних инициатив.

До этого Рютте ошибся в количестве стран — основательниц Альянса во время пресс-конференции в Рейкьявике. Изначально назвав цифру 10, он был немедленно исправлен аудиторией, после чего признал, что в 1949 году организацию создали 12 государств.