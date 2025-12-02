Рютте раскрыл, как НАТО будет решать вопрос Украины Рютте: прием Украины в НАТО будет рассматриваться отдельно от мирных инициатив

Вопрос о приеме Украины в НАТО должен рассматриваться отдельно от возможных мирных переговоров и только с участием представителей объединения, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, решения по этому направлению не могут приниматься в рамках внешних инициатив, передает Sky News.

Если говорить об элементах, касающихся НАТО в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине, то это решение будет приниматься отдельно и его обсуждение однозначно должно включать НАТО, — сказал Рютте.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что США не станут помогать Украине с членством в НАТО и вряд ли предоставят серьезные гарантии безопасности. По его мнению, Киев может рассчитывать лишь на расплывчатые обязательства от европейских стран, так как даже аналоги пятой статьи устава Альянса, которых добиваются украинские лоббисты, не предполагают прямой военной поддержки.

Вместе с тем политолог Павел Дубравский, комментируя сообщения о возможной остановке американской помощи Украине, отметил, что это отражает усталость политической элиты США от затяжного конфликта. По его словам, администрация американского лидера Дональда Трампа стремится сместить финансовое бремя на союзников и перейти к более прагматичной, «трансакционной» модели поддержки Киева.