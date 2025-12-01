Политолог оценил шансы Украины выпросить у США членство в НАТО

Соединенные Штаты не станут помогать Украине в получении членства в НАТО и вряд ли предоставят ей серьезные гарантии безопасности, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, максимум, на что может рассчитывать Киев, некие расплывчатые обязательства от европейских стран.

Для украинской стороны принципиально получить хотя бы какие-то гарантии безопасности от США в более широком объеме, чем те, которые были при администрации Джо Байдена (экс-глава Белого дома. – NEWS.ru). Никто принимать Украину в НАТО не будет. Это всем очевидно. Я не думаю, что украинцы в итоге смогут рассчитывать на какие-то серьезные гарантии безопасности от американцев, максимум их предоставят европейцы, но и там, я думаю, формулировки будут довольно расплывчатые. Поэтому я не вижу здесь позитивного сценария для Украины, — пояснил Дудаков.

Он отметил, что украинские лоббисты пытаются добиться от США гарантий, аналогичных пятой статье устава НАТО о принципах коллективной защиты. По словам Дудакова, проблема заключается в ее формулировке — в зависимости от трактовки помощь будет ограничиваться дипломатическими или санкционными мерами.

Сейчас украинские лоббисты придумали схему с тем, что Киеву надо дать гарантии, аналогичные пятой статье устава НАТО. Проблема в том, что она носит довольно расплывчатый характер. При желании статью можно трактовать так, что, например, США не будут напрямую вовлекаться в конфликт для поддержки одного из участников Альянса, а могут ограничиться какими-то другими действиями — дипломатическими, санкционными и так далее. Поэтому, я думаю, это тоже не совсем то, чего на самом деле хотела бы украинская сторона, но это максимум возможного, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что делегации Украины и США во Флориде обсудили вариант, при котором Киев фактически может потерять возможность вступить в НАТО. Речь идет о неформальных соглашениях, которые должны будут вырабатывать сами страны — участницы Альянса совместно с Москвой. Окончательного решения по этому вопросу нет.