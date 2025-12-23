Новый год-2026
23 декабря 2025 в 04:01

Одной категории россиян повысят пенсию в два раза в 2026 году

Депутат Стенякина: в 2026 году пенсии работающих россиян повысят дважды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пенсии работающих россиян будут проиндексированы в январе на 7,6%, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»). По ее словам, они еще раз подрастут в августе 2026 года.

С 1 августа пенсия работающих пенсионеров еще немного подрастет: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трех пенсионных баллов, — отметила она.

В материале уточняется, что с 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рубля. То есть максимальный размер надбавки за три балла, которую можно будет получить в августе, составит 470,28 рублей в месяц.

Ранее сенатор Елена Перминова сообщила, что россияне могут более чем вдвое увеличить размер будущих пенсионных выплат. По ее словам, для этого необходимо отсрочить выход на пенсию на 10 лет.

До этого выяснилось, что в 2026 году система социальной поддержки пенсионеров в России продолжит развиваться. В этом году изменения затронули как федеральные, так и потенциально региональные льготы, особенно в сфере транспорта.

