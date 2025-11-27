Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибся в количестве стран — основательниц Альянса во время пресс-конференции в Рейкьявике, которая транслировалась на сайте Блока. Изначально назвав цифру 10, он был немедленно исправлен аудиторией, после чего признал, что в 1949 году организацию создали 12 государств.

Исландия — это одна из стран — основательниц НАТО. Насколько я помню, их было 10 в 1949 году, — сказал Рютте.

Ранее председатель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что слова генсека НАТО о России как о якобы «дестабилизирующей силе» и призывы к подготовке к «долгому конфликту» являются исторически безграмотными. По его словам, дестабилизирующую роль на протяжении столетий играет именно западный мир.

Кроме того, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что Рютте испытывает крайне негативное отношение к России по ряду причин. Эксперт полагает, что речь идет об идеологических разногласиях, а также о предполагаемой принадлежности генсека к ЛГБТ-сообществу (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).