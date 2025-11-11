Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 20:30

Политолог назвал истинную причину негативного отношения Рютте к России

Политолог Мирзаян связал ненависть Рютте к России с его ориентацией

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте крайне негативно относится к России по нескольким причинам, сказал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Речь идет, в частности, об идеологических разногласиях, а также о предполагаемой принадлежности генсека к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), считает эксперт.

Марк Рютте крайне негативно относится к России. Отчасти это связано с его нетрадиционной ориентацией, отчасти — с идеологией: голландцы всегда рассматривали отношения с Москвой именно через эту призму, — пояснил Мирзаян.

По мнению американиста, за Рютте стоит целый ряд европейских партнеров и представителей элит, чьи интересы он представляет.

В этом состоит его работа — представлять интересы всех — и немцев, и американцев. В противном случае он бы не просидел долго на своем посту, — резюмировал политолог.

Ранее Рютте призвал страны-участницы Североатлантического альянса готовиться к продолжительному противостоянию с Россией. Он выступил с таким заявлением в ходе своего визита в Румынию, где принимал участие в специализированном промышленном оборонном форуме.

Марк Рютте
ЛГБТ
НАТО
противостояния
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Дмитрий Горин
Д. Горин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп приписал США победу в двух мировых войнах
В Венгрии высмеяли угрозы Зеленского о срыве поставок нефти из России
«Не Болгария»: Соседов рассказал, куда переберется Пугачева
Орбан высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Россиянин решил «отдохнуть» от жены в тюрьме: что он сделал, детали
Останкинская телебашня приобрела необычный окрас на фоне визита Токаева
Правительство Украины определило судьбу «Энергоатома», где прошли обыски
Таксист обратился к Карлу III насчет неоплаченной поездки экс-главы МИД
Отец сестер Хачатурян признан виновным: что теперь ждет жертв насильника
Подростки на багги врезались в людей
Буйные зоозащитники и 25 «прощенных» изнасилований: главные ЧП дня
ФСБ сорвала операцию спецслужб Германии. Кто готовил диверсию в Волгограде?
«Дезертировавшего» из британского зоопарка фламинго заметили во Франции
Помолвка, завершение карьеры, травля: как живет Евгения Медведева
Сотни кошек «захватили» криптоферму в Китае
Британия отказалась платить за доступ к оборонному фонду Евросоюза
Раскрыты детали визита Шойгу в Оман
Песков объяснил, с какой целью истребители Су-35 сопровождали борт Токаева
Токаев поблагодарил Путина за теплый прием и назвал Москву священной землей
Американист назвал повод, под которым Трамп введет войска в Нью-Йорк
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.