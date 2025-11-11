Политолог назвал истинную причину негативного отношения Рютте к России Политолог Мирзаян связал ненависть Рютте к России с его ориентацией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте крайне негативно относится к России по нескольким причинам, сказал в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. Речь идет, в частности, об идеологических разногласиях, а также о предполагаемой принадлежности генсека к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), считает эксперт.

Марк Рютте крайне негативно относится к России. Отчасти это связано с его нетрадиционной ориентацией, отчасти — с идеологией: голландцы всегда рассматривали отношения с Москвой именно через эту призму, — пояснил Мирзаян.

По мнению американиста, за Рютте стоит целый ряд европейских партнеров и представителей элит, чьи интересы он представляет.

В этом состоит его работа — представлять интересы всех — и немцев, и американцев. В противном случае он бы не просидел долго на своем посту, — резюмировал политолог.

Ранее Рютте призвал страны-участницы Североатлантического альянса готовиться к продолжительному противостоянию с Россией. Он выступил с таким заявлением в ходе своего визита в Румынию, где принимал участие в специализированном промышленном оборонном форуме.