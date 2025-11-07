Рютте высмеяли за историческую безграмотность после слов о России

Слова генсека НАТО Марка Рютте, который назвал Россию «дестабилизирующей силой в Европе и мире» и призвал готовиться к «долгому конфликту», исторически безграмотны, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его мнению, именно Запад выполняет такую роль на протяжении многих веков, передает РИА Новости.

Не Россия, а Запад остается дестабилизирующей силой на протяжении многих веков. Если бы Рютте знал историю, он бы так не говорил, выпячивая свою историческую безграмотность, — отметил Константинов.

Глава крымского парламента подчеркнул, что Россия знает цену западной демократии. Также, по его словам, ее знают все страны, которые пострадали от таких «благодетелей».

Ранее коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми заявлял, что слова Рютте о перспективах длительной конфронтации с Кремлем являются плодом его фантазий, так как Россия непобедима. Также британский военный обратил внимание на отсутствие планов у России начинать военный конфликт со странами Североатлантического альянса.