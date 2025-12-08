В Telegram запустили альтернативу авторизации по СМС В Telegram ввели возможность авторизоваться без СМС через ключ доступа

В обновленных версиях приложения Telegram для iOS и Android появилась функция авторизации через ключи доступа (Passkey). В настройках в разделе «Конфиденциальность» уже заявлен такой пункт.

Как выяснилось, теперь можно создать ключ доступа, затем подтвердить личность, используя сканирование лица (Face ID), отпечатка пальца (Touch ID) или код-пароль. Ключ входа позволит входить в аккаунт без подтверждений в виде SMS-кодов и паролей.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что не знаком со случаями мошенничества через мини-приложения в его мессенджере. Его комментарий прозвучал в ответ на многочисленные жалобы пользователей. Telegram Mini Apps представляют собой легковесные веб-приложения, которые работают внутри мессенджера без необходимости установки.

До этого Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он подчеркнул, что пространство, созданное для открытого и доступного обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.