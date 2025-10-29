Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 21:09

Дуров удивился обману в Telegram

Дуров заявил, что не знал об обмане через Telegram Mini Apps

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае заявил, что не знаком со случаями мошенничества через мини-приложения в его мессенджере. Его комментарий прозвучал в ответ на многочисленные жалобы пользователей. Выступление транслировалось на YouTube.

Поднимите руку, кого заскамили через Telegram Mini Apps? О-о-у, немало рук в зале, неожиданно. Я лично не знаю никого, кого заскамили. Зато все мои друзья стали богаче, — сказал Дуров.

Telegram Mini Apps представляют собой легковесные веб-приложения, которые работают непосредственно внутри мессенджера без необходимости установки. Эта технология позволяет пользователям взаимодействовать с онлайн-магазинами, играми и другими сервисами, не покидая чат.

До этого Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он добавил, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.

Также основатель Telegram заявлял, что развитие искусственного интеллекта кардинально изменит структуру общества и создаст серьезные вызовы. По словам IT-предпринимателя, к развитию ИИ можно подходить как с позиции страха перед ним, так и с точки зрения доверия к этой технологии.

