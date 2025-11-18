Продюсер объяснила, зачем производят ИИ-артистов

Контент ИИ-артистов по качеству превосходит творчество многих реальных музыкантов, рассказала НСН продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай. Она отметила, что некоторые исполнители начали переживать за свою карьеру.

Мы были первопроходцами с точки зрения реального ИИ-продукта в академической сфере. Мы протестировали гипотезу, насколько хорошо и быстро можно сделать классный продукт. Эксперты сошлись во мнении, что получившиеся ИИ-артисты превосходят многих реальных, — рассказала Хегай.

Она отметила, что в данный момент создано направление на базе магистратуры, где обучают специалистов, которые будут отвечать за создание ИИ-исполнителей. По ее словам, существуют уже три таких проекта.

Ранее телеведущая Яна Чурикова в шутку предложила певцу Леониду Агутину создать себе ИИ-аватара, потому что он не успевает «быть везде и сразу». По ее мнению, цифровые двойники могли бы успешно заменить многих шоуменов и артистов.