Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 14:08

Продюсер объяснила, зачем производят ИИ-артистов

Продюсер Хегай: контент ИИ-артистов превосходит по качеству многих реальных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Контент ИИ-артистов по качеству превосходит творчество многих реальных музыкантов, рассказала НСН продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай. Она отметила, что некоторые исполнители начали переживать за свою карьеру.

Мы были первопроходцами с точки зрения реального ИИ-продукта в академической сфере. Мы протестировали гипотезу, насколько хорошо и быстро можно сделать классный продукт. Эксперты сошлись во мнении, что получившиеся ИИ-артисты превосходят многих реальных, — рассказала Хегай.

Она отметила, что в данный момент создано направление на базе магистратуры, где обучают специалистов, которые будут отвечать за создание ИИ-исполнителей. По ее словам, существуют уже три таких проекта.

Ранее телеведущая Яна Чурикова в шутку предложила певцу Леониду Агутину создать себе ИИ-аватара, потому что он не успевает «быть везде и сразу». По ее мнению, цифровые двойники могли бы успешно заменить многих шоуменов и артистов.

технологии
нейросети
исполнители
продюсеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-ведущую Первого канала оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах
Попавшие в ДТП в Египте российские туристы начали покидать страну
Стало известно о пострадавших в массовом ДТП с участием мусоровоза
Время пути из Екатеринбурга в Москву сократят до 6,5 часа
Женщину из Читы заключили под стражу за избиение дочери-подростка
В РАН назвали период, в который вакцинироваться бесполезно и опасно
«Кто будет платить?»: во Франции усомнились в поставках Rafale Украине
Школьника парализовало инсультом из-за необычной игры со сверстниками
«Мужской поступок»: Степашин раскрыл детали ухода Карпина из «Динамо»
Учитель года преследовал школьницу и писал ей любовные письма
«Нужно искать другую крышу»: экс-депутат Рады раскрыл судьбу Умерова в США
Бывшего сотрудника Госкоммола Крыма осудили за мошенничество с грантами
Музкритик ответил, как конфликт с танцорами отразится на карьере Булановой
Ребенок проглотил семь магнитный шариков
ВС РФ штурмуют девять городов: как идет наступление на Северск и Купянск
Зеленский признался, что зима будет тяжелой для Украины
Слуцкий высказался о переговорах с Украиной на фоне побега Умерова
Пять признаков действительно качественного постельного белья
Борьбу за власть в Еврокомиссии сравнили с «Игрой престолов»
Директор Булановой объяснил уход танцоров из ее коллектива
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.