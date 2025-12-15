Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 07:50

Украинские БПЛА повторно ударили по Москве после ночной атаки

Средства ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины снова попытались атаковать Москву беспилотными летательными аппаратами, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дежурные средства противовоздушной обороны сбили три цели. На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Силами ПВО Минобороны сбито три БПЛА, атаковавших Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в сообщении.

В ночь на понедельник, 15 декабря, Москва также попала под удар БПЛА. Как уточнил Собянин, общее число сбитых беспилотников возросло до 15. По его словам, первая атака была зафиксирована примерно в 00:30 мск.

По данным Министерства обороны России, в общей сложности в ночь на 15 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 130 беспилотников. Атаке с воздуха подверглись 11 регионов страны, а также акватория Каспийского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что регион попал под массированную атаку беспилотников. По его словам, в Ростове-на-Дону загорелись два легковых автомобиля, в поселке Деркул повреждения получила крыша частного дома.

