Названо число сбитых дронов в ходе ночной атаки на Москву Собянин: количество сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 15

Число сбитых беспилотников, летевших на Москву возросло до 15, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, первая атака была зафиксирована примерно в 00:30 мск, а крайний раз сообщалось о трех сбитых дронах ВСУ.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. <…> Уничтожен ещё один беспилотник <…>. ПВО Минобороны сбили три беспилотника <…>. Сбит ещё один БПЛА <…>. Отражена атака ещё трех беспилотников <…>. Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА <…>. Отражена атака ещё трех беспилотников, — сообщил Собянин.

Ранее силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Урюпинск. Как заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в результате падения сбитого дрона в городе загорелась нефтебаза. Министерство обороны Российской Федерации эти данные пока не комментировало.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Бирюч Валуйского округа был атакован частный дом с помощью беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Пострадала мирная жительница. Женщину в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставили в валуйскую больницу.